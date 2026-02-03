Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Η Lufthansa επιβεβαίωσε ότι ταξίδεψε αεροπορικώς μέχρι τη Γερμανία

Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφανισμένης 16χρονης Λόρα που εδώ και περίπου έναν μήνα παραμένει άφαντη μετά την φυγή της από το Ρίο με προορισμό την Αθήνα.

Όπως αποκαλύφθηκε το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, η αεροπορική εταιρεία Lufthansa επιβεβαίωσε ότι το νεαρό κορίτσι πράγματι ταξίδεψε στις 8 Ιανουαρίου με προορισμό τη Γερμανία.

Μιλώντας στο Action24, η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας επιβεβαίωσε την είδηση. «Μετά από 5 αιτήματα της ΕΛΑΣ από τις 12 Ιανουαρίου, σήμερα μας επιβεβαίωσαν ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Γερμανία» τόνισε η κα Δημογλίδου.

Ωστόσο, η γερμανική αεροπορική εταιρεία δεν έδωσε κανένα άλλο στοιχείο στην Ελληνική Αστυνομία. Έτσι, οι έρευνες των Αρχών στρέφονται πλέον στη Γερμανία προκειμένου να εντοπιστεί η Λόρα. «Δεν γνωρίζουμε, εάν βρεθεί, πώς θα αντιμετωπιστεί από τις γερμανικές Αρχές. Υπάρχει άλλη διαδικασία στη Γερμανία» σημείωσε η κα Δημογλίδου.

Φωτογράφισε το διαβατήριο της μητέρας της;

Αξίζει να θυμίσουμε ότι από τις πρώτες ημέρες της εξαφάνισής της, είχε γίνει γνωστό ότι το νεαρό κορίτσι φερόταν να είχε πλαστογραφήσει το διαβατήριο της μητέρας της ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα με την ηλικία της.

Ωστόσο, στους όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει η γερμανική Lufthansa για το πώς ταξιδεύουν τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά διαμορφώνεται ένα άλλο σενάριο που εντείνει την πεποίθηση ότι η 16χρονης ταξίδεψε στη Γερμανία εκμεταλλευόμενη ένα «παραθυράκι».

Συγκεκριμένα, αναγράφεται συνιστάται ο ανήλικος επιβάτης να έχει μαζί του συμπληρωμένο το έντυπο για ασυνόδευτο παιδί, καθώς και φωτοαντίγραφο διαβατηρίου γονέα. Η διατύπωση αυτή, όπως επισημαίνεται, φαίνεται πως επιτρέπει σε ανηλίκους ηλικίας από 12 έως 17 ετών να ταξιδέψουν μόνοι τους, χωρίς να υπάρξει ουσιαστικό εμπόδιο.

Ο πατέρας της επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στη Γερμανία

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, ο πατέρας της ανήλικης φαίνεται πως είχε καθοριστική συμβολή στον εντοπισμό πιθανής τοποθεσίας της κόρης του. Όπως ανέφερε στις Αρχές, η Λόρα φέρεται να βρίσκεται στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη Φρανκφούρτη.

Η συγκεκριμένη πληροφορία προέκυψε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έπειτα από προσωπική επικοινωνία του πατέρα με τη Lufthansa, μέσω της οποίας υποστήριξε ότι κατάφερε να αντλήσει στοιχεία για τη μετακίνησή της. Παρά την αρχική ανακούφιση που προκάλεσε η εξέλιξη αυτή στην οικογένεια, παραμένει ασαφές αν η βεβαιότητα αφορά την ασφάλεια της ανήλικης ή σχετίζεται με υποψίες γύρω από τα αίτια της εξαφάνισής της.

Οι γονείς της Λόρα σημειώνουν ότι στη Φρανκφούρτη δεν διαθέτουν συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον, σε αντίθεση με το Αμβούργο, όπου διαμένουν γνωστά τους πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο ετεροθαλής αδελφός της. Ο τελευταίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δηλώσει στις γερμανικές Αρχές ότι δεν έχει καμία γνώση για την υπόθεση.

Παράλληλα, οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την παρουσία της 16χρονης στη Φρανκφούρτη. Η απάντηση που δόθηκε στις ελληνικές Αρχές χαρακτηρίζεται ασαφής, καθώς δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί η άφιξή της στο αεροδρόμιο.

Missing alert σε όλη τη Γερμανία

Την ίδια ώρα, το θρίλερ συνεχίζεται. Missing alert με το πρόσωπο της Λόρα έχει αναρτηθεί σε πολλές πόλεις της Γερμανίας, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη σε συνεργασία με τις ξένες Αρχές.

Σε ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο του Παιδιού», υπογραμμίζει πως έχουν προκύψει σημαντικές πληροφορίες που αξιοποιούνται ενώ κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.