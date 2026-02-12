Εξαφανίστηκε 14χρονος από την περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 14χρονου από την περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, όπως κάνει γνωστό «Tο Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ο 14χρονος εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, απογευματινές ώρες της Τετάρτης (11/2). Ονομάζεται Σουχούντ (ον.) Μοχαμάντ (επ.) – Shuhoud (ον.) Mohammad (επ.) και είναι αιγυπτιακής καταγωγής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 12/02/2026, και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.



Ο Σουχούντ (ον.) Μοχαμάντ (επ.) – Shuhoud (ον.) Mohammad (επ.), έχει ύψος 1,55 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαλλιά μαύρα και μάτια πράσινα Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο φούτερ, τζιν παντελόνι και μαύρο μπουφάν.