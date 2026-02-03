Βρέθηκαν στην Αλίαρτο η 9χρονη Παναγιώτα και η 5χρονη Αθανασία που είχαν εξαφανιστεί

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης της Παναγιώτας Κ., 9 ετών, και της Αθανασίας Κ., 5 ετών, καθώς τα δύο ανήλικα κορίτσια εντοπίστηκαν σήμερα, (3/2), και είναι καλά στην υγεία τους.

Όπως έγινε γνωστό, από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» τα δύο παιδιά - που είχαν εξαφανιστεί στις (2/2) από τον Κορυδαλλό- βρέθηκαν στην περιοχή της Αλιάρτου, βάζοντας τέλος στην αγωνία των οικογενειών τους και όσων συμμετείχαν στις έρευνες.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται στο πλευρό της Παναγιώτας και της Αθανασίας, καθώς και των οικογενειών τους, προσφέροντας ψυχολογική στήριξη και κάθε άλλη απαραίτητη βοήθεια.