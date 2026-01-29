Εξαφανίστηκε 38χρονος στο Χαϊδάρι - Συναγερμός στις Αρχές

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 38χρονου άνδρα στο Χαϊδάρι.

Συγκεκριμένα, στις 29/01/2026, στις 18:00 το απόγευμα, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χαϊδαρίου Αττικής, ο Νίκος Σακελλαρίδης, 38 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του στις 29/1/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Άμεσα κινητοποιήθηκε και η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ», η Κυνοφιλική Ομάδα με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και οι εθελοντικές ομάδες ΔΕΛΤΑ, ΕΕΕΔΕΑ που βρίσκονται ήδη στο σημείο.

Ο Νίκος Σακελλαρίδης έχει ύψος 1,74 μ., είναι 68 κιλά περίπου, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια, φοράει γυαλιά μυωπίας και έχει γένια μιας εβδομάδας. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινο-μπλε μπουφάν NAUTICA, τζιν παντελόνι, γκρι ανοιχτό φούτερ και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.