Συναγερμός για δύο παιδιά 5 και 9 ετών από τον Κορυδαλλό - Εκδόθηκε Amber Alert

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση δύο παιδιών ηλικίας πέντε και εννέα ετών το μεσημέρι της Δευτέρας, 3 Φεβρουαρίου, από τον Κορυδαλλό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Πρόκειται για την Παναγιώτα Κ. και την Αθανασία Κ., των οποίων τα ίχνη χάθηκαν στις 15:00 της Κυριακής 1η Φεβρουαρίου και έκτοτε αγνοούνται.

Η Παναγιώτα Κ. έχει σκούρα κόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,30 εκ. και έχει κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ μπλούζα, ροζ παντελόνι φόρμας και άσπρα αθλητικά παπούτσια.



Η Αθανασία Κ. έχει σκούρα κόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.10εκ και έχει επίσης κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, γκρι παντελόνι φόρμας και ροζ αθλητικά παπούτσια.

AMBER ALERT - ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΤΣΑΡΗ 9 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ 5 EΤΩΝhttps://t.co/3UdZuQu4Ww pic.twitter.com/nESOYxkDh2 — Amber Alert Hellas | Greece (@Amber_Alert_GR) February 3, 2026

Το Χαμόγελο του Παιδιού απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε έχει κάποια πληροφορία, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον οργανισμό, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.