Αγωνία για τη 16χρονη Λόρα: Στο μικροσκόπιο νέο βίντεο που τη δείχνει στου Ζωγράφου

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο έρχεται να ρίξει φως στο θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα, δείχνοντάς την να κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου την περασμένη Τετάρτη. Το υλικό ενισχύει το ενδεχόμενο ότι η ανήλικη δεν έχει φύγει από τη χώρα.

Το βίντεο, που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ και ήδη εξετάζεται από την ΕΛ.ΑΣ., καταγράφει ένα κορίτσι, το οποίο οι Αρχές εκτιμούν ότι είναι η Λόρα, να εισέρχεται σε κατάστημα και να ρωτά τον ιδιοκτήτη πού βρίσκονται οι θυρίδες παραλαβής εταιρείας κούριερ.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του καταστηματάρχη, το περιστατικό σημειώθηκε την ημέρα της κακοκαιρίας. Το κορίτσι μιλούσε σπαστά ελληνικά και φορούσε κουκούλα, γεγονός που δυσχέρανε την αναγνώρισή της.

Η αγωνία της μητέρας και η διάψευση των φημών

Η μητέρα της 16χρονης, Βαλεντίνα, απηύθυνε δραματική έκκληση, μιλώντας με δάκρυα στα μάτια. «Σε αγαπάμε, μας λείπεις αφόρητα. Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι ζωντανή», ανέφερε, αποδίδοντας την εξαφάνιση της κόρης της στις δυσκολίες προσαρμογής στο ελληνικό σχολικό περιβάλλον λόγω γλωσσικών εμποδίων.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί ενδοοικογενειακής βίας ή κακοποίησης. Μίλησε για «ανθρωποφαγία», υπογραμμίζοντας ότι οι γονείς παρείχαν στη Λόρα κάθε δυνατή στήριξη, από φοίτηση σε ιδιωτικό σχολείο μέχρι ιδιαίτερα μαθήματα ελληνικών.

Το πρόσωπο-«κλειδί» και το σιωπηλό κινητό

Ο κ. Μπενετάτος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι στην υπόθεση υπάρχει εμπλοκή τρίτου προσώπου που βοηθά τη 16χρονη είτε να κρύβεται στην Αθήνα είτε να προετοιμάζει τη φυγή της. «Ένα παιδί που δεν είχε ξαναπάει ποτέ στην Αθήνα δεν μπορεί να επιβιώσει μόνο του τόσες ημέρες», σημείωσε με νόημα.





Καθοριστικό εμπόδιο στις έρευνες αποτελεί το γεγονός ότι οι δύο κάρτες SIM που είχε μαζί της η Λόρα δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ, καθιστώντας αδύνατο τον εντοπισμό της μέσω κεραιών. Οι Αρχές συνεχίζουν να “ξεσκονίζουν” τους κλειστούς λογαριασμούς της στα social media, ενώ η οικογένεια ελπίζει πως η δημοσιότητα θα λειτουργήσει ως καταλύτης για ένα σημάδι ζωής, βάζοντας τέλος στο θρίλερ των τελευταίων 16 ημερών.