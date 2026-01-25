Πάτρα: Βαρύ πένθος για τα δύο παιδιά που ξεψύχησαν σε τροχαίο - Λουλούδια και κεριά στο σημείο

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Πάτρας για τον ξαφνικό χαμό δύο νέων ανθρώπων από τροχαίο το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Παραλίας.

APOHXOS.GR

Η είδηση του χαμού του 19χρονου Νίκου και της 17χρονης Αγγελικής, που σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» σε κολώνα προκάλεσε σοκ σε γνωστούς και φίλους.

APOHXOS.GR



Σύμφωνα με το apohxos.gr, από το πρωί της Κυριακής, συγγενείς, φίλοι, αλλά και άνθρωποι που έμαθαν το μοιραίο νέο περνούσαν από το σημείο του δυστυχήματος για να αφήσουν λίγα λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων.

Συγκεκριμένα, συγγενείς και φίλοι καταρρακωμένοι έφταναν από το πρωί στο σημείο, με κλάματα χωρίς να μπορούν να αρθρώσουν λέξη. Άφηναν λίγα λουλούδια και κεριά.