Πάτρα: Τσιμέντο από μπαλκόνι έπεσε σε αυτοκίνητο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάτρα, όταν τμήματα τσιμέντου αποκολλήθηκαν από κτίριο στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Πετμεζά, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Τα κομμάτια σοβά και μπετόν έπεσαν αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα, λίγα μέτρα από διερχόμενους πεζούς και οδηγούς, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Στην πτώση των υλικών υπέστη σοβαρές ζημιές ένα σταθμευμένο όχημα, το οποίο ευτυχώς ήταν άδειο. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, προχωρώντας στον αποκλεισμό του χώρου με κορδέλες για την ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, έγινε έλεγχος του κτιρίου για τυχόν νέες αποκολλήσεις. Σχηματίζεται δικογραφία και θα διερευνηθούν τα αίτια της πτώσης των δομικών υλικών, καθώς και η κατάσταση συντήρησης του κτιρίου, σύμφωνα με το thebest.gr.

Θυελλώδεις άνεμοι «ξήλωσαν» βιτρίνα καταστήματος

Ισχυροί άνεμοι που έπληξαν την Πάτρα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κατάστημα της οδού Κανελοπούλου, όπου η δύναμη του αέρα ξήλωσε κυριολεκτικά τη βιτρίνα. Το περιστατικό αναδεικνύει την ένταση των καιρικών φαινομένων που πλήττουν την πόλη.