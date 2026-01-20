Breaking news icon BREAKING
Λήμνος: Εξαιρετικά επείγουσα αεροδιακομιδή 16χρονης με μηνιγγίτιδα

Η αεροδιακομιδή της 16χρονης κρίθηκε απαραίτητη για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.

Αεροδιακομιδή16χρονης μαθήτριας από τη Λήμνο προς την Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (20/01/2026), καθώς διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με το limnosfm100.gr, η ανήλικη μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να της παρασχεθεί εξειδικευμένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα.

Η αεροδιακομιδή κρίθηκε απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της και της ανάγκης για εξειδικευμένη φροντίδα.

