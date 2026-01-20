Ρόδος: Ανατροπή σε θανατηφόρο τροχαίο - Αποδείχθηκε δολοφονία, πώς το «σκηνοθέτησε» ο δράστης

Εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές της Ρόδου η ανθρωποκτονία 64χρονου ημεδαπού, ο θάνατος του οποίου είχε αρχικά αποδοθεί σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 64χρονος είχε εξαφανιστεί την 1η Μαΐου 2025 και δηλώθηκε ως αγνοούμενος δύο ημέρες αργότερα στο ΑΤ Ιαλυσού. Τέσσερις ημέρες μετά, εντοπίστηκε νεκρός σε χαράδρα στην περιοχή «Πασαούτια» της Παστίδας, πλακωμένος από το μισθωμένο δίκυκλο μοτοποδήλατό του.

Ωστόσο, η ενδελεχής έρευνα της Αστυνομίας ανέτρεψε την αρχική εκτίμηση. Από τη συνδυαστική μελέτη στοιχείων και ευρημάτων προέκυψε ότι ο άνδρας είχε δολοφονηθεί, με τον δράστη να «σκηνοθετεί» τον χώρο ανεύρεσης ώστε να μοιάζει με τροχαίο ατύχημα.

Δράστης φέρεται να είναι άνδρας ουκρανικής καταγωγής, ο οποίος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, θύμα και δράστης ήταν γνωστοί. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, ανθρωποκτονία 64χρονου ημεδαπού, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίσθηκε νεκρός σε γκρεμό παραπλεύρως επαρχιακής οδού.



Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.



Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, την 03 Μαΐου 2025 απογευματινές ώρες δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού η εξαφάνιση 64χρονου ημεδαπού από απογευματινές ώρες της 01 Μαΐου 2025.



Κατά τη διερεύνηση της εξαφάνισης, βραδινές ώρες της 07 Μαΐου 2025 αστυνομικοί έπειτα από τηλεφωνικές αναγγελίες εντόπισαν τον 64χρονο εξαφανισθέντα κατακρημνισμένο μαζί με το δίκυκλο που είχε μισθώσει.



Στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη προδικαστικών δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία διάπραξης ανθρωποκτονίας και προσδιορίστηκε ο δράστης, ο οποίος προέβη στην «σκηνοθέτηση» του τόπου της ανεύρεσης του πτώματος του 64χρονου, προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές και ο θάνατος να αποδοθεί σε οδικό τροχαίο ατύχημα.



Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.