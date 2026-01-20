Συναγερμός στη Νάξο: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στην Πορτάρα

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης 20 Ιανουαρίου στη θαλάσσια περιοχή της Πορτάρας στη Νάξο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Περαστικός που περνούσε από το σημείο είδε τη σορό να επιπλέει και ειδοποίησε το Λιμενικό και την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσης, στην οποία συμμετείχε και ιδιωτικό σκάφος.

Μετά την ανάσυρση, η σορός μεταφέρθηκε στη μικρή προβλήτα και από εκεί, με τη συνδρομή του Λιμενικού, σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για το νοσοκομείο Νάξου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του cyclades24, πρόκειται για περίπου 50χρονο άνδρα γερμανικής καταγωγής, που διέμενε μόνιμα στο νησί. Τα ακριβή αίτια θανάτου και η ταυτοποίηση αναμένεται να διαπιστωθούν από τη νεκροψία - νεκροτομή.