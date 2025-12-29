Φάληρο: Εντοπίστηκε η σορός 84χρονου στον όρμο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου στις Αρχές, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Φαλήρου, πλησίον των εκβολών του Κηφισού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός ανήκει σε έναν 84χρονο άνδρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για την περισυλλογή του, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 84χρονος μεταφέρθηκε στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο, όπου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να ριχθεί φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του.