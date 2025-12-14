Κρέστενα Ηλείας: Κυνηγός εντόπισε σορό - Πληροφορίες ότι ανήκει σε εξαφανισμένο άνδρα

Σε θρίλερ εξελίσσεται ο εντοπισμός νεκρού άνδρα σε δασική έκταση στην περιοχή του Γρύλλου Κρεστένων, στην Ηλεία, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.



Η σορός βρέθηκε περίπου στις 10:00 το πρωί της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου από κυνηγό που κινούνταν πεζός μέσα στο δάσος. Μόλις αντιλήφθηκε το μακάβριο εύρημα, ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.



Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, καθώς και στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, υπό τον συντονισμό του Αστυνομικού Διευθυντή Ηλείας, Ταξίαρχου Γιώργου Σωτηρόπουλου. Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ ξεκίνησε επιτόπια έρευνα για τη συλλογή στοιχείων.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα Flamis.gr, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε 62χρονο, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, όταν χάθηκαν τα ίχνη του από το κτήμα του στην περιοχή του Γρύλλου.



Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση να ρίξει φως στα αίτια θανάτου και στον χρόνο που αυτός επήλθε. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται.