Ηλεία: Θρίλερ στην Ανδραβίδα: Βρέθηκε ΙΧ σε αρδευτικό κανάλι, αγωνιώδη έρευνα για τον οδηγό

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ανδραβίδα, καθώς έγινε γνωστό πως βρέθηκε ένα όχημα μέσα σε κανάλι, χωρίς να υπάρχουν επιβαίνοντες μέσα στο αυτοκίνητο (τύπου τζιπ).

Συγκεκριμένα, το όχημα εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (5/12), αναποδογυρισμένο, μέσα στο αρδευτικό κανάλι, κοντά στο χωριό Σταφιδόκαμπος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης.



Στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές και κατάφεραν να ανασύρουν το αυτοκίνητο (με γερανό) στο οποίο δεν υπάρχει κανένα άτομο μέσα.



Ωστόσο αυτή την ώρα γίνεται έρευνα και στο κανάλι μήπως κάποιο άτομο ή άτομα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα, το εγκατέλειψαν.



Παράλληλα εξετάζεται και το σενάριο ο οδηγός του οχήματος να το έριξε στο κανάλι και να το εγκατέλειψε, σύμφωνα με το ilialive.



Λόγω του σκότους, η έρευνα θα συνεχισθεί και με το πρώτο φως της ημέρας αύριο, που άλλωστε θα έχουν κοπάσει και τα έντονα φαινόμενα της κακοκαιρίας.