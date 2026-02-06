Μυστήριο στην Πιερία: Βρήκαν σορό σε καμένο αυτοκίνητο και μπιτόνι με βενζίνη

Σε θρίλερ εκτυλίσσεται η υπόθεση που ήρθε στο φως στην Πιερία το πρωί της Παρασκευής, καθώς εντοπίστηκε ανθρώπινη σορός μέσα σε καμένο αυτοκίνητο. Το θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί αλλά πρόκειται για άνδρα. Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν γύρω στις 10:00 το πρωί όταν δέχθηκε κλήση για φωτιά στην περιοχή της Σφενδάμης.

Σύμφωνα με το Pierianews για την κατάσβεση στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με τρία οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Ωστόσο, κατά την διάρκεια της κατάσβεσης εντόπισαν εντός του οχήματος ανθρώπινη σορό. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε και μπιτόνι με βενζίνη.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε όχημα, στην περιοχή Σφενδαμη Πιερίας. Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 6, 2026

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο.

Πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η ΕΛ.ΑΣ με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.