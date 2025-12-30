Υπάλληλος καθαριότητας βρήκε πιστόλι μέσα σε κάλτσα, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Τις πρωινές ώρες της Τρίτης (30/12), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ηγουμενίτσας από υπάλληλο καθαριότητας για την ανεύρεση μεταλλικού αντικειμένου εντός του λιμένα εξωτερικού της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπάλληλος θεώρησε πως το αντικείμενο που είδε ήταν ένα όπλο, κάτι που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια, όταν στελέχη του Λιμενικού μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν το αντικείμενο, επιμελώς τυλιγμένο σε κάλτσα και το περισυνέλλεξαν.

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ένα πιστόλι, πιθανόν μάρκας TOKAREV (μοντέλο ΤΤ-33) με γεμιστήρα, το οποίο παρουσίαζε έντονες οξειδώσεις και στοιχεία πολυκαιρισμού.

Επίσης, βρέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με έξι φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 mm, καθώς και μία χάρτινη συσκευασία περιέχουσα 38 φυσίγγια διαμετρήματος 6,35 mm.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το ανευρεθέν πυρομαχικό υλικό, το οποίο πρόκειται να αποσταλεί στο τμήμα εργαστηρίων της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω έρευνα.