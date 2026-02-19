Συναγερμός στη Γαύδο: Επείγουσα αεροδιακομιδή βρέφους στην Κρήτη λόγω προβλήματος υγείας

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στη Γαύδο τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/2), καθώς κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά ενός βρέφους πέντε μηνών στην Κρήτη λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.

Το μωρό παρουσίασε επιδείνωση από το βράδυ της Τετάρτης, με την οικογένειά του, τη γιατρό του νησιού και τις τοπικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση, προκειμένου να οργανωθεί η ασφαλής διακομιδή του.

Με το πρώτο φως της ημέρας, ελικόπτερο του ΕΚΑΒ προσγειώθηκε στο ελικοδρόμιο της Γαύδου και παρέλαβε το παιδί. Στην αεροδιακομιδή συμμετείχαν η μητέρα του βρέφους και η γιατρός του νησιού, οι οποίες το συνόδευσαν μέχρι την Κρήτη.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου το ιατρικό προσωπικό είχε ήδη ενημερωθεί, ώστε να του παρασχεθεί άμεσα η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.