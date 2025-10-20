Ελλάδα Αεροδιακομιδή Ρόδος Πολεμική Αεροπορία Local News

Αεροδιακομιδή ασθενούς από αλιευτικό πλοίο προς τη Ρόδο με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας

Τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχαν στην αποστολή ιατρικής διακομιδής (MEDEVAC).

Πηγή: Youtube Πολεμική Αεροπορία
Δημήτρης Κρικέλας avatar
Δημήτρης Κρικέλας

Μια έκτακτης ανάγκης αεροδιακομιδή ασθενούς πραγματοποίησε η Πολεμική Αεροπορία με τη βοήθεια ελικοπτέρου Super Puma την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας έλαβαν μέρος στην αποστολή ιατρικής διακομιδής (MEDEVAC) με εντολή να μεταφέρουν ένα άτομο που βρισκόταν στο αλιευτικό πλοίο «Eros B» προς το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου.

Το αλιευτικό πλοίο έπλεε 5 ναυτικά μίλια βόρεια της Αστυπάλαιας.

Δείτε το βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας:

