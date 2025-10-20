Αεροδιακομιδή ασθενούς από αλιευτικό πλοίο προς τη Ρόδο με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας

Μια έκτακτης ανάγκης αεροδιακομιδή ασθενούς πραγματοποίησε η Πολεμική Αεροπορία με τη βοήθεια ελικοπτέρου Super Puma την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου.



Συγκεκριμένα, στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας έλαβαν μέρος στην αποστολή ιατρικής διακομιδής (MEDEVAC) με εντολή να μεταφέρουν ένα άτομο που βρισκόταν στο αλιευτικό πλοίο «Eros B» προς το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου.

Το αλιευτικό πλοίο έπλεε 5 ναυτικά μίλια βόρεια της Αστυπάλαιας.

Δείτε το βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας: