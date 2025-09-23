Αεροδιακομιδή έκτακτης ανάγκης έκανε Super Puma από κρουαζιερόπλοιο στην Άνδρο - Δείτε βίντεο

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC ενός ατόμου από το κρουαζιερόπλοιο «Celebrity Infinity», το οποίο έπλεε 15 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Άνδρου και το μετέφερε στη Χίο, όπου το παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η Πολεμική Αεροπορία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση: