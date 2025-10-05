Μυτιλήνη: Σερβιτόρα έριξε κατά λάθος καυτό ρόφημα σε βρέφος - Έπαθε εγκαύματα 2ου βαθμού

Ένα βρέφος 12 μηνών υπέστη εγκαύματα, όταν έπεσε πάνω του καυτό ρόφημα από δίσκο σερβιτόρας σε κατάστημα στη Μυτιλήνη, όπου το μωρό βρισκόταν με τους γονείς του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το μωρό μεταφέρθηκε στην Αθήνα τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/10) καθώς φέρει εγκαύματα δευτέρου βαθμού, στην πλάτη και στο χέρια, και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού για το περιστατικό, τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (4/10), στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Μυτιλήνης προέβησαν στη σύλληψη μίας 20χρονης ημεδαπής, για παράβαση του άρθρου 314 του Π.Κ. «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

Συγκεκριμένα, η 20χρονη ενώ εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, έριξε ζεστό ρόφημα σε βρέφος που βρισκόταν σε καρότσι, προκαλώντας του εγκαύματα.

Το βρέφος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» και στη συνέχεια με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο των Αθηνών, για ιατρική περίθαλψη.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.