Σοκ στα Πατήσια: Διασωληνωμένο βρέφος λόγω εισπνοής καπνού από ναρκωτικές ουσίες

Διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία βρίσκεται από χθες Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2025 ένα κοριτσάκι μόλις ενός έτους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έχει συλληφθεί ο πατέρας του, Αιγύπτιος ηλικίας 27 ετών, καθώς όταν ήταν οι δυο τους στο σπίτι κάπνισε άγνωστη ναρκωτική ουσία με αποτέλεσμα το βρέφος να χάσει τις αισθήσεις του.

Την ΕΛΑΣ κάλεσε μία γυναίκα η οποία ζητούσε βοήθεια, με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ να φτάνει στο σημείο να συλλαμβάνει τον 27χρονο και να φροντίζει για την μεταφορά του ενός έτους κοριτσιού στο νοσοκομείο.