Η ΕΥΠ ξεσκέπασε κύκλωμα διακινητών μεταναστών και προσφύγων στη Μυτιλήνη

Με μια συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών συνελήφθη στην Μυτιλήνη ένας 26χρονος αλλοδαπός ο οποίος κατηγορείται για την μεταφορά μεταναστών από τα τουρκικά παράλια προς το νησί.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει πως ο εν λόγω 26χρονος είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς άλλες τρεις φορές, από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου, να μεταφέρει παράνομα ομάδες μεταναστών από την Τουρκία προς τη Μυτιλήνη. Οι αποτυχημένες απόπειρες και η τελική διέλευση της 17ης Οκτωβρίου φανερώνουν, σύμφωνα με τις αρχές, ότι ο 26χρονος ενεργούσε με σαφείς οδηγίες και οργανωμένο σχέδιο.



Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα stonisi.gr, κατά την άφιξή του στο νησί, ο 26χρονος φέρεται να ιδιοποιήθηκε κινητό τηλέφωνο άλλου αλλοδαπού που επέβαινε στη βάρκα, προκειμένου να επικοινωνήσει με συνεργούς του και να οργανώσει τη διαφυγή του από το νησί. Από την κατοχή του κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται για τα ψηφιακά τους ίχνη.



Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει τα αδικήματα της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της υπεξαίρεσης και παραβάσεις του κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης. Το προανακριτικό έργο διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων εμπλεκομένων μελών του κυκλώματος.