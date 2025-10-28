Πάνω από 100 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη – Μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά

Νέες μεταναστευτικές ροές έφτασαν ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου νότια της Κρήτης κινητοποιώντας τις Αρχές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του τοπικού μέσου cretapost.gr, η αρχή έγινε στους Καλούς Λιμένες όταν 60 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά, αποβιβάστηκαν μόνα τους στην παραλία.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού όπου τους εντόπισαν και μετέφεραν τους ανθρώπους στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Σημειώνεται μάλιστα πως το ίδιο βράδυ οι Αρχές ενημερώθηκαν για την ύπαρξη σκάφους στο οποίο επέβαιναν δεκάδες άνθρωποι, το οποίο εντοπίστηκε 11 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν σκάφη του λιμενικού σώματος αλλά και παραπλέοντα πλοία που έσπευσαν για την διάσωσή τους.

Πάνω στο σκάφος επέβαιναν 57 άτομα τα οποία με σκάφος του Λιμενικού μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Εκεί αφού έγινε η πρώτη καταμέτρηση μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο για την προσωρινή τους φιλοξενία.