Σέρρες: Εξέγερση σε δομή φιλοξενίας - Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, 29 συλλήψεις

Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (12/11) στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής στις Σέρρες, καθώς εκδηλώθηκε εξέγερση.

Η κατάσταση που διαμορφώθηκε ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς οι μετανάστες, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό μέσο epiloges.tv, προχώρησαν στην κοπή των συρματένιων πλεγμάτων που περιβάλλουν τη δομή, προσπαθώντας να διαφύγουν από τον χώρο.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές. Στο σημείο κατέφθασαν άμεσα και εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, έχουν τραυματιστεί δύο αστυνομικοί: ένας που δέχτηκε πέτρα κι ένας που τον δάγκωσε μετανάστης.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 29 συλλήψεις, εκ των οποίων οι τρεις για απόπειρα απόδρασης. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχει προκύψει κάποια απόδραση, καθώς έγινε η πρώτη καταμέτρηση των μεταναστών που διαμένουν στη δομή.

Πηγές αναφέρουν ότι η ένταση είναι συνεχής στη συγκεκριμένη μονάδα, καθώς φιλοξενεί κατά κύριο λόγο μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί.

Οι διαμένοντες στη δομή προέρχονται κυρίως από χώρες όπως η Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν.