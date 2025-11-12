Σέρρες: Στις 30 οι συλλήψεις μετά την εξέγερση σε δομή μεταναστών - Πετροπόλεμος και... δαγκωνιές

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής στις Σέρρες, καθώς εκδηλώθηκε εξέγερση.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, μετανάστες που διαμένουν στη δομή φιλοξενίας προχώρησαν στην κοπή των συρματένιων πλεγμάτων που περιβάλλουν τον χώρο, προσπαθώντας να διαφύγουν.

Αμέσως σήμανε συναγερμός με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να φτάνουν στην περιοχή. Σημειώθηκαν συμπλοκές με τους μετανάστες που προσπαθούσαν να αποδράσουν ενώ τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί.

Ειδικότερα, ένας αστυνομικός δέχτηκε δαγκωνιά στο χέρι από μετανάστη με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου όπου, αφού δέχτηκε πρώτες βοήθειες, αποχώρησε. Ο δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε επειδή δέχθηκε πέτρα και πήγε στο νοσοκομείο Σερρών για περίθαλψη και εξετάσεις ενώ αργότερα αποχώρησε.

Στις 30 οι συλλήψεις

Συνολικά οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 30 συλλήψεις, ενώ στο σημείο παραμένει ισχυρή αστυνομική δύναμη αν και η ένταση έχει πλέον εκτονωθεί στη δομή.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχει προκύψει κάποια απόδραση, καθώς έγινε η πρώτη καταμέτρηση των μεταναστών που διαμένουν στη δομή.

Πηγές αναφέρουν ότι η ένταση είναι συνεχής στη συγκεκριμένη μονάδα, καθώς φιλοξενεί κατά κύριο λόγο μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί.

Οι διαμένοντες στη δομή προέρχονται κυρίως από χώρες όπως η Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν.