Χωρίς τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: 28 άτομα αποβιβάστηκαν στον Λέντα Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Τρίτης προς Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, 28 άτομα, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και ένα παιδί πέντε ετών, αποβιβάστηκαν στον Λέντα του Δήμου Γόρτυνας. Οι μετανάστες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές για την ταυτοποίησή τους και τη φροντίδα τους.



Την ίδια ώρα, συγκλονίζει το ναυάγιο ανοιχτά της Γαύδου, όπου τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν η λέμβος στην οποία επέβαιναν δεκάδες μετανάστες ανετράπη υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοούμενους. Οι επιζώντες περιγράφουν σκηνές πανικού, καθώς η θάλασσα ήταν φουρτουνιασμένη και πολλοί από τους επιβαίνοντες δεν γνώριζαν κολύμπι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το neakriti, οι διασωθέντες αναφέρουν ότι αγνοούνται ακόμη εννέα άτομα, ανάμεσά τους δύο μητέρες με τα παιδιά τους. Οι πρώτες βοήθειες τους παρασχεθηκαν στην Αγία Γαλήνη από γιατρούς του Κ.Υ Σπηλίου.



Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 55 άτομα - 18 υπήκοοι Μπαγκλαντές, 7 Αιγύπτιοι, 7 Σομαλοί, 5 από την Υεμένη, 4 Σύροι, εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι και 14 Σουδανοί - που μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα στην Αγυιά. Έχουν εντοπιστεί τρεις νεκροί, δύο άνδρες και μία γυναίκα. Υπάρχουν αναφορές πως ένας από τους άνδρες ενδέχεται να είναι ανήλικος, κάτι που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Ανάμεσα στους διασωθέντες είναι τρία ανήλικα, δύο κορίτσια και ένα αγόρι.

Στην περιοχή επιχειρούν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, δύο παραπλέοντα πλοία, ένα drone και ένα πλοίο της Frontex, ενώ τη Τρίτη 11 Νοεμβρίου είχε συμμετάσχει και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.



Παράλληλα, άλλοι 35 μετανάστες εντοπίστηκαν την Τρίτη, στη νησίδα Χρυσή, όπου στήθηκε νέα επιχείρηση του Λιμενικού για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο. Μετά από έρευνες στα παράλια εντοπίστηκαν 35 Σουδανοί πρόσφυγες που είχαν αποβιβαστεί σε αμμώδη ακτή, χρησιμοποιώντας φουσκωτό σκάφος. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πλήρωμα του σκάφους του Λιμενικού που εκτελεί χρέη ασθενοφόρου παράλληλα με τις περιπολίες, αντιμετώπισε αντίξοες καιρικές συνθήκες λόγω της θαλασσοταραχής μέχρι να φτάσει στο νησί. Μετά την ταυτοποίηση και τον έλεγχο από τις Λιμενικές αρχές οι πρόσφυγες μεταφέρθηκαν στο παλιό σχολείο των Μύθων.

