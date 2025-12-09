Ε. Κρανιώτη για πολύνεκρη τραγωδία: «Να ταφούν με ταυτότητα και σεβασμό»

Ένα αγόρι μόλις 15 ετών και ένας 21χρόνος, Αιγυπτιακής καταγωγής, είναι οι δύο από τις 17 σορούς που έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί από την πολύνεκρη τραγωδία στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Χρυσής με τους μετανάστες. Τις ταυτότητες τους είχαν πάνω τους οι δύο διασωθέντες που τις παρέδωσαν στις Λιμενικές Αρχές και έτσι έγινε η αναγνώριση-ταυτοποίηση από τις Αρχές. Η διαδικασία καταγραφής των στοιχείων των 17 σορών ήταν σύνθετη και χρονοβόρα, όμως παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις αντικειμενικές δυσκολίες, χειρίστηκε με υποδειγματικό τρόπο η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης που σήμερα πια ολοκλήρωσε το έργο της.

