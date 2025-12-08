Ιεράπετρα: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την λέμβο-νεκροταφείο με τους μετανάστες

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από την ασύλληπτη τραγωδία που αποκαλύφθηκε απογευματινές ώρες Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Χρυσής με τους 17 νεκρούς νεαρούς μετανάστες και τους δύο διασωθέντες. Οι σκηνές που αντίκρισαν οι λιμενικοί ήταν εξαιρετικά σκληρές, καθώς όπως έγραψε το Cretalive, οι 17 σοροί επέπλεαν μέσα στη μισοβυθισμένη λέμβο, ενώ οι δύο νεαροί διασωθέντες -ένας εκ των οποίων ανήλικος- ήταν σε κατάσταση σοκ, υποσιτισμένοι, αφυδατωμένοι και παγωμένοι από το κρύο.

