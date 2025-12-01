Πλεύρης για μεταναστευτικό: Δουλειά μας είναι να φυλάμε τα σύνορα - Θα κάνουμε τα πάντα

Για αποτελεσματικότητα των νέων νομοθετικών παρεμβάσεων που έφεραν θεαματική μείωση των ροών, έκανε λόγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Θάνος Πλεύρης επισήμανε: «Πέρυσι οι ροές από τη θάλασσα τους τελευταίους 4 μήνες ήταν 27.324, από Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπανγκλαντές, Σουδάν, Αίγυπτο και υπήρχε ακόμη η Συρία. Δεν ήταν προσφυγικό πρόβλημα. Φέτος, έχουμε 13.857 στο ίδιο διάστημα. Στη μέση, μειωμένες κατά 50%, όταν τον Ιούλιο ήμασταν στα ίσα, δηλαδή έχουμε 50% μείωση των ροών μετά την ψήφιση των νέων μέτρων. Είναι φανερό ότι επηρέασαν τα νέα μέτρα».

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, όσοι εισέρχονται στη χώρα ενημερώνονται άμεσα ότι, εφόσον το αίτημά τους δεν δικαιολογείται, θα ακολουθηθεί διαδικασία επιστροφής, σημειώνοντας πως «το επόμενο στάδιο που έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε είναι η αύξηση των επιστροφών.



Όσον αφορά το πόσοι μετανάστες βρίσκονται στη χώρα, τόνισε με σαφήνεια ότι «οι νόμιμοι μετανάστες είναι 793 χιλιάδες» και πως οι πραγματικοί αριθμοί των μη νόμιμων δεν ανταποκρίνονται στις υπερβολικές εκτιμήσεις. Παράλληλα υπενθύμισε ότι από τη διαδικασία νομιμοποίησης της τελευταίας τετραετίας «ο κόσμος που νομιμοποιήθηκε ήταν 28 χιλιάδες», γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύει ότι «δεν είχαμε τον αριθμό τον οποίο πιστεύουν».

Κληθείς να σχολιάσει τις κατηγορίες περί pushbacks, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι «η δουλειά μας είναι να φυλάμε τα σύνορα από τους παράνομους μετανάστες, από τη λαθρομετανάστευση. Θα κάνουμε τα πάντα να προστατεύουμε τα σύνορά μας και να προστατεύουμε τους Έλληνες πολίτες. Τελεία».