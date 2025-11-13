Πλεύρης για εξέγερση μεταναστών στις Σέρρες: Επιβαρύνουν τη θέση τους και επιταχύνουν τη διαδικασία

Στην εξέγερση που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου σε δομή μεταναστών στις Σέρρες αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

«Σύμφωνα με τον νέο νόμο που ψηφίσαμε, στους μη έχοντες προσφυγικό προφίλ, η διαδικασία απλή: τάχιστη εξέταση ασύλου, απόρριψη, απέλαση. Έως τότε καθεστώς κράτησης. Αυτή είναι η καθημερινότητα τους και τώρα που την αντιλαμβάνονται αντιδρούν. Η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των δομών απλά επιβαρύνει τη θέση τους και επιταχύνει τη διαδικασία. Καμία ανοχή στη λαθρομετανάστευση», σημείωσε σε ανάρτησή του στο X.



Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί στην ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Ασύλου Σιντικής Σερρών προχώρησαν σε 30 συλλήψεις μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν ομάδες νεαρών αλλοδαπών στους χώρους της δομής.



Η ένταση ξεκίνησε μετά το μεσημέρι με μετανάστες που διαμένουν στη δομή φιλοξενίας να προχωρούν στην κοπή των συρματένιων πλεγμάτων που περιβάλλουν τον χώρο, προσπαθώντας να διαφύγουν.

Αμέσως σήμανε συναγερμός με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να φτάνουν στην περιοχή. Σημειώθηκαν συμπλοκές με τους μετανάστες που προσπαθούσαν να αποδράσουν ενώ τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί.



Ειδικότερα, ένας αστυνομικός δέχτηκε δαγκωνιά στο χέρι από μετανάστη με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου όπου, αφού δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες, αποχώρησε. Ο δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε επειδή δέχθηκε πέτρα και πήγε στο νοσοκομείο Σερρών για εξετάσεις ενώ αργότερα αποχώρησε.