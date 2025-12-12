Frontex: Πρόβλημα στον άξονα Λιβύης Κρήτης - Πτώση 25% στις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη

Οι παράτυπες εισόδοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά 25% τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025, υποχωρώντας σε λίγο πάνω από 166.900, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Frontex, της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Σε όλη την Ευρώπη, περισσότεροι από 3.500 αξιωματικοί της Frontex εξακολουθούν να επιχειρούν παράλληλα με τις εθνικές αρχές, διασφαλίζοντας την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

📢 Situation at EU external borders: First 11 months of 2025



📊 Irregular border crossings fall by 25%

📉 Western African and Western Balkan routes continue with strong declines

🚨 Central Mediterranean route accounts for nearly 40% of all irregular entries

📈 Western… pic.twitter.com/ibQXUMK8fL — Frontex (@Frontex) December 12, 2025

Βασικά σημεία

-Καταγράφηκαν απότομες μειώσεις στις οδούς της Δυτικής Αφρικής (-60%) και των Δυτικών Βαλκανίων (-43%).

-Η Κεντρική Μεσόγειος παρέμεινε το πιο επιβαρυμένο μεταναστευτικό δρομολόγιο της ΕΕ, συγκεντρώνοντας σχεδόν το 40% των συνολικών παράτυπων εισόδων φέτος.

-Οι παράτυπες διελεύσεις στη Δυτική Μεσόγειο αυξήθηκαν κατά 15%, αντιστρέφοντας τη συνολική καθοδική τάση.

-Οι εθνικότητες που αναφέρθηκαν συχνότερα: Μπαγκλαντεσιανοί, Αιγύπτιοι και Αφγανοί.

Στην Κεντρική Μεσόγειο εντοπίστηκαν πάνω από 63.200 αφίξεις μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2025, αριθμός ουσιαστικά αμετάβλητος σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η Λιβύη εξακολούθησε να αποτελεί το κύριο σημείο αναχώρησης, ευθυνόμενη για περισσότερο από το 90% των αφίξεων στη συγκεκριμένη οδό, ενώ μικρότεροι αριθμοί προήλθαν από την Τυνησία και την Αλγερία.

Ραγδαία αύξηση στον άξονα Λιβύης-Κρήτης

Στην Ανατολική Μεσόγειο, οι παράτυπες διελεύσεις μειώθηκαν κατά 30%, φθάνοντας σχεδόν τις 46.200. Παρά ταύτα, ο διάδρομος Λιβύης–Κρήτης παρέμεινε ενεργός τον Νοέμβριο, με τις ανιχνεύσεις να αυξάνονται κατά 260% στο ενδεκάμηνο του 2025.

Στη Δυτική Μεσόγειο, οι παράτυπες διελεύσεις αυξήθηκαν κατά 15%. Η Αλγερία παρέμεινε ο κύριος παράγοντας της μεταναστευτικής ροής, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 70% των αφίξεων. Αλγερινοί πολίτες και Σομαλοί ήταν οι εθνικότητες που καταγράφηκαν συχνότερα στη συγκεκριμένη οδό.

Η οδός της Δυτικής Αφρικής παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των κύριων μεταναστευτικών διαδρομών προς την ΕΕ, σημειώνοντας πτώση 60% και περιοριζόμενη σε λίγο πάνω από 16.800 ανιχνεύσεις. Οι περισσότεροι από όσους καταγράφηκαν προέρχονταν από το Μάλι, τη Σενεγάλη και τη Γουινέα.

Παρά τη συνολική μείωση της παράτυπης μετανάστευσης, το ανθρώπινο κόστος παραμένει υψηλό. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης εκτιμά ότι πάνω από 1.700 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να διαπλεύσουν τη Μεσόγειο Θάλασσα από την αρχή του έτους.

Οι διελεύσεις προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της Μάγχης παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές σε σύγκριση με το 2024, με περισσότερες από 62.200 απόπειρες διέλευσης να καταγράφονται στο ενδεκάμηνο του 2025.