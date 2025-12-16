Σάμος: Ναυάγιο με τρεις αγνοούμενους μετανάστες - Διασωληνώθηκε βρέφος

Ένα βρέφος διασωληνώθηκε και τρία άτομα αγνοούνται μετά το ναυάγιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025 στη θαλάσσια περιοχή Κουρούντερε της Σάμου.



Αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των τριών αγνοουμένων, με μαρτυρίες επιβαινόντων στη λέμβο να αναφέρουν ότι τα τρία άτομα εθεάθησαν χωρίς τις αισθήσεις τους στα βράχια. Μέχρι στιγμής πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, σύμφωνα με όσα αναφέρει το samos24.gr.



Η λέμβος, στην οποία επέβαιναν συνολικά 31 άτομα, ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Λιμενικού και της Αστυνομίας, ξεκινώντας εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Από τη θαλάσσια περιοχή διασώθηκαν 28 άτομα, 17 άνδρες, 10 γυναίκες και ένα ανήλικο, όλοι υπήκοοι χωρών της Αφρικής. Οι έρευνες συνεχίζονται με επίκεντρο τη βραχώδη ακτογραμμή.

Δύο γυναίκες και ένα βρέφος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωση του βρέφους, λόγω της κατάστασης της υγείας του.



Οι αρμόδιες Aρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ναυάγιο.