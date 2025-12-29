Σάμος: Νεκρός ένας από τους τέσσερις αγνοούμενους από ναυάγιο μεταναστών

Τραγική κατάληξη είχε ένας εκ των τεσσάρων μεταναστών που αγνοούνται σε θαλάσσια περιοχή στη βόρεια πλευρά της Σάμου, η σορός του οποίου ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα.

Η μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού ξεκίνησε έπειτα από τον εντοπισμό 26 μεταναστών στην περιοχή Πεταλίδες, με τους ανθρώπους να δηλώνουν στις αστυνομικές αρχές ότι υπάρχουν ακόμη τέσσερα άτομα τα οποία αγνοούνται στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου.

Η επιχείρηση διεξάγεται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή ενός πλωτού ανοικτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος - ελληνικής ακτοφυλακής, ενός ελικοπτέρου αλλά και ιδιωτικού σκάφους, καθώς και στελεχών του λιμενικού που επιχειρούν από ξηράς.