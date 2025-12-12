Κρίσιμο 48ωρο για τα «χαμένα» βοσκοτόπια και τις πληρωμές των Κρητικών

Τον «γόρδιο δεσμό» της ανακατανομής των βοσκοτόπων και της επανέναρξης των πληρωμών στην Κρήτη, προσπάθησε να κόψει η πολυμελής αντιπροσωπεία αγροτών και κτηνοτρόφων που συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μποδοσάκη, για δεύτερη φορά σήμερα, σε τεχνικό πια επίπεδο, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κ. Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Τσιάρα.

