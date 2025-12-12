«Αυτή είναι η διαφορά μας, δεν είμαστε όλοι κλέφτες και απατεώνες» - Καταπέλτης ο Β. Μανουράς

Σε μία εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης, με τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα να βρίσκονται στα «κάγκελα», η καταιγίδα των εξελίξεων με τις συλλήψεις του γνωστού και ιδιαίτερα προβεβλημένου αγροτοσυνδικαλιστή που υπήρξε, μεταξύ άλλων, Αντιπρόεδρος της ΕΑΣΗ έχει προκαλέσει..."θαλασσοταραχή"! Την ώρα που η αντιπροσωπεία των Κρητικών βρίσκεται στην Αθήνα και δίνει αγώνα για την άρση της αδικίας σε βάρος των παραγωγών στο νησί με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τιμές των προϊόντων στα τάρταρα, οι συλλήψεις ήταν ένα πολύ κακό μαντάτο.

Διαβάστε τι δήλωσε για τις τελευταίες εξελίξεις, ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής των Κτηνοτρόφων.