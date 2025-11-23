Ελλάδα Κρήτη Επιχείρηση Διάσωσης Μετανάστες Λιμενικό Σώμα Local News

Κρήτη: Διάσωση 35 μεταναστών, νότια της Ιεράπετρας - Στο Βενιζέλειο με Super Puma τέσσερα άτομα

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν όσοι εμφάνιζαν σημάδια εξάντλησης, αφυδάτωσης και υποθερμίας.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύονται τέσσερις μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν νωρίτερα το πρωί μαζί με 31 ακόμη άτομα σε λέμβο, 55 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.

Τους εντόπισε πλοίο με σημαία Λιβερίας, ενώ άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα. Από τους 35 συνολικά μετανάστες, οι 31 μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα με σκάφος του Λιμενικού.

Η κατάσταση των τεσσάρων ατόμων ωστόσο, που εμφάνιζαν σημάδια εξάντλησης, αφυδάτωσης και υποθερμίας, επέβαλε στην επιχείρηση να συνδράμει ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας που τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο Ηράκλειο.

Από τα 31 άτομα που μεταφέρθηκαν σε χώρο προσωρινής παραμονής στην Ιεράπετρα, τρία ακόμη άτομα βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση.

