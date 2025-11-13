Βίντεο ντοκουμέντο από την εξέγερση στη δομή στις Σέρρες - Η στιγμή της σύγκρουσης μεταναστών-ΕΛΑΣ

Μία ημέρα μετά την εξέγερση που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (12/11) στη δομή φιλοξενίας στο Κλειδί Σιντικής στις Σέρρες, ένα βίντεο από τα άγρια επεισόδια που εκτυλίχθηκαν, είδε το φως της δημοσιότητας.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το thesspost.gr, φαίνεται να επικρατεί αναστάτωση και στη συνέχεια μετανάστες αρχίζουν να βγαίνουν τρέχοντας από σημείο της περίφραξης. Συγκρούονται με δυνάμεις της ΕΛΑΣ, που προσπαθούν με κάθε τρόπο να απωθήσουν το συγκεντρωμένο πλήθος στην εσωτερική ζώνη ασφαλείας.

Ακολουθεί κυνηγητό εντός της δομής, με τις αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις να περνούν χειροπέδες σε αυτούς που επιχείρησαν να αποδράσουν από τη δομή.

Το βίντεο καταγράφηκε από μετανάστη της δομής, με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος μίλησε σε δημοσιογράφους και εξήγησε ότι η εξέγερση ξεκίνησε λόγω των απορριπτικών αποφάσεων στις αιτήσεις ασύλου.

Σημειώνεται ότι στις 11:00 το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να δικαστούν στο αυτόφωρο οι 30 μετανάστες που συνελήφθησαν για τα επεισόδια. Οι μετανάστες, 29 από την Αίγυπτο και ένας από το Μπαγκλαντές, κατηγορούνται για διάφορα αδικήματα, όπως στάση κρατουμένων, απόπειρα απόδρασης, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.