Κομισιόν για μεταναστευτικό: «Θα δοθεί βοήθεια σε Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία και Ιταλία»

Η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ισπανία και η Ιταλία θα είναι οι επιλέξιμες χώρες στις οποίες θα δοθεί βοήθεια σχετικά με την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων, αφότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο στα μέσα του 2026, όπως δήλωσε την Τρίτη (11/11) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης, τα κράτη μέλη καλούνται να αποφασίσουν πώς θα συνεισφέρουν με καλύτερο τρόπο στην «ομάδα αλληλεγγύης», δηλαδή να δεχτούν περισσότερους μετανάστες, παρέχοντας, περισσότερα χρήματα στις τέσσερις μεσογειακές χώρες.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι ενώ οι παράνομες διελεύσεις των συνόρων μειώθηκαν κατά 35% την περίοδο μεταξύ Ιουλίου 2024 και Ιουνίου 2025, οι προκλήσεις παραμένουν.

«Η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται υπό μεταναστευτική πίεση λόγω του δυσανάλογου επιπέδου αφίξεων κατά το τελευταίο έτος. Η Ισπανία και η Ιταλία βρίσκονται επίσης υπό μεταναστευτική πίεση λόγω του δυσανάλογου αριθμού αφίξεων μετά από επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα κατά την ίδια περίοδο», ανέφερε.

Ποιες άλλες χώρες βρίσκονται ακόμη σε κίνδυνο

Η Επιτροπή ανέφερε επίσης ότι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ολλανδία και η Πολωνία διατρέχουν κίνδυνο μεταναστευτικής πίεσης και θα έχουν προτεραιότητα πρόσβασης στην εργαλειοθήκη υποστήριξης της μετανάστευσης του μπλοκ.

Επίσης, σχετικά με το ζήτημα της ασφάλειας των συνόρων, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα ξεκινήσει διαγωνισμό ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη της αγοράς δυνατοτήτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αντι-μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ώστε να βοηθηθούν οι χώρες που αντιμετωπίζουν υβριδικές απειλές και εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ανέφερε ότι έξι κράτη μέλη, κυρίως στην ανατολική πτέρυγα της ΕΕ, θα μπορούν να ζητήσουν πλήρη ή μερική έκπτωση από τις συνεισφορές τους στο «κεφάλαιο αλληλεγγύης» λόγω «των σωρευτικών πιέσεων των τελευταίων πέντε ετών».