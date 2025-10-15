Μεταναστευτικό: 175 εκατ. ευρώ σε 26 ΜΚΟ - Αυστηροποιείται το πλαίσιο ελέγχου

Ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης - απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου του κόμματος «Νίκη», Δημήτρη Νατσιού - κατέθεσε στη Βουλή λίστα με τα ποσά που έλαβαν 26 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια.

Πρόκειται για ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, το συνολικό ποσό χρηματοδότησης των ΜΚΟ από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό για την περίοδο 2014-2021 ανέρχεται σε 16.670.162,92 ευρώ, ενώ από δωρεές και συνεισφορές του εξωτερικού έχουν εισρεύσει 50.099,82 ευρώ.

Το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό σκέλος αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕΥ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, με συνολικό ύψος επιχορηγήσεων 175 εκατ. ευρώ, ποσό που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο υπουργός προανήγγειλε και αλλαγές στο πλαίσιο ένταξης στο Μητρώο αλλά και στους διαχειριστικούς ελέγχους.