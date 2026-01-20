Ζάκυνθος: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια το όπλο του μαθητή - Είχε σβησμένο σειριακό αριθμό

Δεν πίστευαν στα μάτια οι καθηγητές γυμνασίου της Ζακύνθου, όταν κλήθηκαν να συλλάβουν έναν 14χρονο μαθητή της Β’ γυμνασίου ο οποίος πήγε στο σχολείο έχοντας στην τσάντα του ένα πιστόλι των 9mm.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:00 το πρωί της Τρίτης (20/1), με τον διευθυντή του γυμνασίου να ενημερώνει την ΕΛΑΣ ότι εντοπίστηκε ο ανήλικος μαθητής με το πιστόλι στην κατοχή του. Φτάνοντας οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 14χρονο, ενώ κατέσχεσαν και το όπλο το οποίο γιουγκοσλαβικής κατασκευής 9mm και με αποξεσμένο σειριακό αριθμό. Όπως είπε στους αστυνομικούς ο ανήλικος, το πιστόλι το πήρε κρυφά από το σπίτι του, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και ο πατέρας του ο οποίος τυγχάνει δημοτικός υπάλληλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όπλο δεν ήταν απλώς παράνομο, αλλά παραπέμπει ακόμη και σε εγκληματική πράξη λόγω του αποξεσμένου σειριακού αριθμού, γι’ αυτό και εστάλη στη ΔΕΕ για εξέταση. Μάλιστα, στο σπίτι του 38χρονου εντοπίστηκαν και δύο κυνηγετικά όπλα (σ.σ. αυτά είχαν άδεια).

Ο ανήλικος μαθητής αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ για τον πατέρα του θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία.