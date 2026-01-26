Γλυφάδα: Συνελήφθη 16χρονος μαθητής που πήγε σχολείο με 3 μαχαίρια και έναν κόφτη

Ένας 16χρονος μαθητής συνελήφθη λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου από αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Γλυφάδας, καθώς εντοπίστηκε να έχει πάνω του 3 μαχαίρια κι έναν κόφτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συμμαθητές του είδαν να προεξέχει από την τσέπη του 16χρονου κάτι που με έμοιαζε με μαχαίρι και το ανέφεραν στους καθηγητές.

Άμεσα κλήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον ανήλικο, τον έλεγξαν και τελικά τον συνέλαβαν. Λίγο αργότερα συνελήφθη και ο 51χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.