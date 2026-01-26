Γλυφάδα: Συνελήφθη 16χρονος μαθητής που πήγε σχολείο με 3 μαχαίρια και έναν κόφτη
Συμμαθητές του είδαν να προεξέχει από την τσέπη του 16χρονου κάτι που με έμοιαζε με μαχαίρι και το ανέφεραν στους καθηγητές.
Ένας 16χρονος μαθητής συνελήφθη λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου από αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Γλυφάδας, καθώς εντοπίστηκε να έχει πάνω του 3 μαχαίρια κι έναν κόφτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, συμμαθητές του είδαν να προεξέχει από την τσέπη του 16χρονου κάτι που με έμοιαζε με μαχαίρι και το ανέφεραν στους καθηγητές.
Άμεσα κλήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον ανήλικο, τον έλεγξαν και τελικά τον συνέλαβαν. Λίγο αργότερα συνελήφθη και ο 51χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.