Αναστάτωση σε δημοτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης - Συνελήφθη 41χρονος που απείλησε τον διευθυντή

Αναστάτωση επικράτησε χθες, Πέμπτη (26/2) το πρωί σε δημοτικό σχολείο της Πυλαίας Θεσσαλονίκης, όταν ένας 41χρονος άνδρας προκάλεσε φασαρία και απειλές προς τον διευθυντή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να φώναζε και να εκτόξευε απειλές, διαταράσσοντας σοβαρά την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Άμεσα ειδοποιήθηκε η υπηρεσία της Άμεσης Δράσης, η οποία μετέβη στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψή του.

Η αιτία πίσω από την έντονη συμπεριφορά του 41χρονου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ενώ οι αρχές διερευνούν περαιτέρω τις συνθήκες του περιστατικού.