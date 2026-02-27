Ελλάδα Σύλληψη Αστυνομία Δημοτικά Σχολεία Θεσσαλονίκη Local News

Αναστάτωση σε δημοτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης - Συνελήφθη 41χρονος που απείλησε τον διευθυντή

Άμεσα ειδοποιήθηκε η υπηρεσία της Άμεσης Δράσης, η οποία μετέβη στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα.

Αναστάτωση επικράτησε χθες, Πέμπτη (26/2) το πρωί σε δημοτικό σχολείο της Πυλαίας Θεσσαλονίκης, όταν ένας 41χρονος άνδρας προκάλεσε φασαρία και απειλές προς τον διευθυντή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να φώναζε και να εκτόξευε απειλές, διαταράσσοντας σοβαρά την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Άμεσα ειδοποιήθηκε η υπηρεσία της Άμεσης Δράσης, η οποία μετέβη στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψή του.

Η αιτία πίσω από την έντονη συμπεριφορά του 41χρονου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ενώ οι αρχές διερευνούν περαιτέρω τις συνθήκες του περιστατικού.

