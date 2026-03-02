Θεσσαλονίκη: Έκλεισε νηπιαγωγείο λόγω... διάρρηξης - Άφαντοι οι δράστες

Νέο κρούσμα βανδαλισμού σε σχολείο του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης σημειώθηκε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του δήμου, αργά το βράδυ της Κυριακής άγνωστοι εισέβαλαν στον αύλειο χώρο και στο εσωτερικό του νηπιαγωγείου στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής, προκαλώντας ζημιές σε καλωδιώσεις, κιγκλιδώματα, κλειδαριές, τζαμαρίες και στον εξοπλισμό του σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της thermisnews.gr, οι δράστες έσπασαν κλειδαριές και μια εξωτερική μεταλλική πόρτα, το παράθυρο στο γραφείο της διευθύντριας του νηπιαγωγείου, προκάλεσαν ζημιές σε τηλεφωνικές συσκευές και υπολογιστές κ.λπ. Το πλέον επικίνδυνο είναι ότι έκοψαν το καλώδιο της ηλεκτροδότησης του σχολείου, όπως και τα καλώδια του καυστήρα. Οι βανδαλισμοί έγιναν αντιληπτοί το πρωί της Δευτέρας από τις νηπιαγωγούς και αμέσως η διευθύντρια του σχολείου κάλεσε τη σήμανση, ενώ προχώρησε και σε κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων στην Ασφάλεια Βασιλικών.

Στο νηπιαγωγείο μετέβη ο αντιδήμαρχος Παιδείας

Παράλληλα, ενημερώθηκε ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Στέλιος Αποστόλου, ο οποίος μετέβη αμέσως στο νηπιαγωγείο και φρόντισε για την άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης καθώς και για τις εργασίες αποκατάστασης των υπολοίπων ζημιών. Λόγω της έλλειψης ηλεκτροδότησης και θέρμανσης, το σχολείο δεν λειτούργησε σήμερα, όμως παρέμειναν σε αυτό μόνο τα νήπια, των οποίων οι γονείς έπρεπε να πάνε στις δουλειές τους. Από νωρίς το πρωί βρέθηκε στο σχολείο και η πρόεδρος της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Φανή Δήμου.

Ο Δήμος Θέρμης επισημαίνει ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν παρόμοια περιστατικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μέσα στο 2025 είχαν προκληθεί παρόμοιοι βανδαλισμοί στο νηπιαγωγείο της Σουρωτής καθώς και σε αυτό του Τριαδίου. Μάλιστα, και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες εντοπίστηκαν από την Ασφάλεια Θέρμης και όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε δήλωσή του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Αποστόλου αναφέρει πως ο δήμος αποκατέστησε αμέσως τις ζημιές, ενώ προχωρά και όλες τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των δραστών, και μόλις εντοπιστούν θα καταθέσει μηνύσεις σε βάρος τους, ζητώντας να καταβάλουν τα ποσά που δαπανήθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών.

Με πληροφορίες από thermisnews.gr