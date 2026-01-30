Ίλιον: Χειροπέδες σε δύο μαθητές που έκαναν φάρσα για βόμβα στο σχολείο

Δύο 17χρονοι συνελήφθησαν, καθώς φέρονται να πραγματοποίησαν τηλεφωνική φάρσα για δήθεν τοποθέτηση βόμβας σε σχολείο στο Ίλιον.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου άγνωστοι τηλεφώνησαν σε σχολική μονάδα στο Ίλιον, ισχυριζόμενοι ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, με τη συνδρομή άλλων δυνάμεων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Ακολούθησε εξονυχιστικός έλεγχος σε όλους τους χώρους, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει η Αστυνομία, μετά από αξιοποίηση και διασταύρωση στοιχείων σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου, διαπιστώθηκε ότι το τηλεφώνημα έγινε από δύο ανήλικους μαθητές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την τηλεφωνική γραμμή συμμαθήτριάς τους.

Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.