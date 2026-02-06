Αγία Παρασκευή: Για λεκτική κακοποίηση καταγγέλλουν φιλόλογο σε λύκειο- Εφάρμοζε «ανεστραμμένη τάξη»

Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η κακοποιητική συμπεριφορά που φέρεται να έχει εκδηλώσει καθηγήτρια σε σχολείο της Αγίας Παρασκευής απέναντι στους μαθητές της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Action24, πρόκειται για φιλόλογο που διδάσκει σε λύκειο της περιοχής, ενώ η καταγγελία από τους γονείς των παιδιών έχει κατατεθεί επίσημα στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η καθηγήτρια ακολουθούσε τη μέθοδο της «ανεστραμμένης τάξης». Δηλαδή έβαζε τους μαθητές να μαθαίνουν μόνοι τους το μάθημα στο σχολείο και την επόμενη ημέρα να το παρουσιάζουν οι ίδιοι στους συμμαθητές τους.

Ωστόσο, μετά τις παρουσιάσεις των μαθητών, η καθηγήτρια φέρεται να προέβαινε σε ακραίους χαρακτηρισμούς προς τους μαθητές, να τους επιτίθεται λεκτικά και να τους υποβάλλει σε μια κατάσταση ψυχολογικής πίεσης.

Όπως αναφέρει η καταγγελία, υπήρχαν περιστατικά όπου παιδιά έβαλαν τα κλάματα ως αποτέλεσμα της ακραίας συμπεριφοράς της καθηγήτριας. Φαίνεται μάλιστα ότι, με την εφαρμοζόμενη «μέθοδο», οι μαθητές υποβάλλονται σε διαδικασία χλευασμού τόσο από την καθηγήτρια όσο και από τους συμμαθητές τους.

Από την πλευρά της διεύθυνσης του σχολείου, τονίζεται ότι η μέθοδος που ακολουθεί η καθηγήτρια είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, ενώ η διεύθυνηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάνει λόγο για μια «όχι τόσο σοβαρή» καταγγελία που πάντως βρίσκεται υπό διερεύνηση.

«Αντιδρούσε όταν δεν το λέγαμε λέξη-λέξη»

Μαθητής που μίλησε στο Action24 περιέγραψε ότι η καθηγήτρια έβαζε τους μαθητές να μαθαίνουν «παπαγαλία» το μάθημα, κατά την παρουσίαση που έκαναν στους συμμαθητές τους, ενώ αντιδρούσε όταν έκαναν το παραμικρό λάθος.

«Σε ένα μάθημα είχαν κάνει μια προσπάθεια. Και επειδή, σε δύο σελίδες, δεν τα ήξερα λέξη-λέξη, μου είπε ‘εμείς εδώ δεν μαθαίνουμε έτσι να διαβάζουμε, αυτό που κάνεις δεν θα σου φέρει βαθμό και αποτελέσματα στο μέλλον», ανέφερε ο μαθητής.

Επιβεβαίωσε δε ότι συχνά υπήρχε ιδιαίτερα χλευαστική συμπεριφορά προς τους μαθητές της τάξης.