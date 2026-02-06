Ηλιούπολη: Καταγγελία για πτώση κεραμιδιών σε προαύλιο σχολείου ενώ έπαιζαν μαθητές

Προβληματισμό έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η σοβαρή καταγγελία που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας και αφορά στην ασφάλεια των μαθητών που φοιτούν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης.

Σύμφωνα με κείμενο που υπογράφει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου οι μαθητές, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, κινδύνευσαν λόγω πτώσης αποκολλημένων κεραμιδιών από ύψος άνω των 15 μέτρων στην αυλή του ιδρύματος.

Μάλιστα, καταφέρονται ενάντια της πολιτείας αλλά και της δημοτικής αρχής καθώς καταγγέλλουν πρακτικές «πάμε και όπου βγει» ως προς την αντιμετώπιση της ασφάλειας λόγω της διαχρονικής αδιαφορίας.

«Από το 2023 κατ’ επανάληψη ο σύλλογος γονέων μας θέτει το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως επίσης και η διεύθυνση του σχολείου μας, στη δημοτική αρχή, προηγούμενη και νυν, με όλους τους τρόπους – αιτήματα, σχολικά συμβούλια, δια ζώσης συναντήσεις με την τεχνική υπηρεσία, με παρεμβάσεις σε δημοτικά συμβούλια, αλλά το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο, ΚΑΝΕΝΑ» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην καταγγελία

Αποκλείστηκε ο χώρος αλλά η ανασφάλεια παραμένει

Παράλληλα, ενημερώνουν ότι, αν και ο δήμος προχώρησε στον αποκλεισμό του επικίνδυνου σημείου μπροστά από τη στέγη και συζήτησε από τη διεύθυνση του σχολείου να τηρηθεί μια διαδικασία ασφαλούς προσέλευσης των μαθητών, οι γονείς εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το αν η παρέμβαση θα είναι ολοκληρωμένη και τεχνικά επαρκής ή αν θα πρόκειται για μια ακόμη προσωρινή λύση.

«Πώς μπορούμε όμως να νιώθουμε εμπιστοσύνη με μια τέτοια πρακτική; Πώς μπορούμε να νιώθουμε εμπιστοσύνη ότι η όποια αποκατάσταση της στέγης θα γίνει με τρόπο ολοκληρωμένο και τεχνικά ορθό; Γιατί δεν θα είναι απλά μια αντιμετώπιση ενός μερεμετιού, αφού έτσι και αλλιώς τόσα χρόνια έτσι αντιμετωπίζεται.

Πώς μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς ότι αύριο τα παιδιά μας θα βρίσκονται σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον; Το οποίο μάλιστα με ευθύνη του δήμου για αύριο θεωρείται ασφαλές. Αλλά και χθες που έπεσε το κεραμίδι ασφαλές θεωρούνταν. Πόσο παράλογη και εργαλειακή αντιμετώπιση διαχείρισης μιας κρίσης, παρά μια σοβαρή αντιμετώπιση για την ασφάλεια του συνόλου της σχολικής κοινότητας» τονίζουν.

Κλείνοντας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ζητά να ικανοποιηθούν ορισμένα αιτήματα μεταξύ των οποίων είναι τα εξής: