Κατέρρευσε κομμάτι οροφής σε σχολείο στη Λέσβο - Αντιδράσεις από τον Σύλλογο Γονέων

Ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών σε σχολείο της Καλλονής στη Λέσβο, προκάλεσε η κατάρρευση ενός τμήματος της οροφής το πρωί της Δευτέρας (2/2). Μετά από σύσταση των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου, το γραφείο αυτό καθώς και άλλη μία αίθουσα σήμερα Τρίτη παρέμειναν κλειστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, το σχολείο λειτουργεί κανονικά αλλά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων κάλεσε τους γονείς να μην πάνε σήμερα και αύριο τα παιδιά τους στο σχολείο, ενώ αύριο καλεί σε γενική συνέλευση, παρουσία και εκπροσώπων του δήμου προκειμένου να δοθούν οι διαβεβαιώσεις ότι τα παιδιά τους μπορούν να προσέρχονται με ασφάλεια στο κτίριο.

Από την πλευρά του δήμου, ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων Ιορδάνης Ιορδάνου σημείωσε ότι είχαν γίνει και προ ολίγων εβδομάδων επισκευές σε σημεία της οροφής που είχαν πρόβλημα και τις επόμενες ημέρες θα αποκατασταθούν και τα καινούρια προβλήματα που προστέθηκαν.

Ωστόσο, είπε ο κ. Ιορδάνου, πρόκειται για ένα εμβληματικό κτίριο πάνω από 100 ετών, διατηρητέο που χρειάζεται αντικατάσταση ή σκεπή του. Και αυτή είναι η δεύτερη φάση ενεργειών του δήμου. Ήδη όπως είπε ο ίδιος, ανατέθηκε σε μηχανικό του δήμου η εκπόνηση μελέτης για την σκεπή και όταν αυτή ολοκληρωθεί, θα υποβληθεί στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων για έγκριση και μετά ο δήμος θα αναζητήσει χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση του. Ο κ. Ιορδάνου εκτίμησε ότι το καλοκαίρι που τα σχολεία θα είναι κλειστά, θα είναι έτοιμος ο δήμος να προχωρήσει το έργο.