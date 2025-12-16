Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Σχολεία Λύκειο Ζημιές Χερσόνησος Ηράκλειο Local News

Στόχος αγνώστων το Λύκειο Χερσονήσου: Σπασμένες τζαμαρίες και ζημιές στο κτίριο

Το πρωί, με το άνοιγμα του σχολείου, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες είχαν σπάσει τζαμαρίες και παράθυρα, εισβάλλοντας στα γραφεία των καθηγητών και της διευθύντριας.

πηγή: NeaKriti
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σοβαρές φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στο Λύκειο Χερσονήσου στο Ηράκλειο, προκαλώντας αναστάτωση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το πρωί, με το άνοιγμα του σχολείου, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες είχαν σπάσει τζαμαρίες και παράθυρα, εισβάλλοντας στα γραφεία των καθηγητών και της διευθύντριας. Επιπλέον, εκτεταμένες ζημιές καταγράφηκαν σε τουαλέτες και αίθουσες διδασκαλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NeaKriti, δεν υπήρξαν κλοπές. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι άγνωστοι είχαν στρέψει κάμερες ασφαλείας προς τα κάτω, πιθανόν για να μην καταγραφούν. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εξωσχολικούς, χωρίς να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Μαθητές και καθηγητές ενημερώθηκαν ότι σήμερα δεν θα γίνουν μαθήματα, τόσο για τη διευκόλυνση του έργου των αρχών όσο και για λόγους ασφάλειας, λόγω επικίνδυνων θραυσμάτων γυαλιών.

Οι ζημιές θα αποτιμηθούν και αναμένεται να δρομολογηθούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης, ώστε το σχολείο να επιστρέψει το συντομότερο σε κανονική λειτουργία.

