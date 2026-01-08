Γκρεμίστηκε προεξοχή μονοκατοικίας στο Νέο Κόσμο και καταπλάκωσε σταθμευμένα αυτοκίνητα
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά έως τώρα, δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμούς πεζών ή οδηγών.
Αναστάτωση προκλήθηκε σε οδό του Νέου Κόσμου όπου ένα μεγάλο τμήμα από την προεξοχή μιας παλιάς μονοκατοικίας κατέρρευσε και καταπλάκωσε αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα από κάτω.
Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες, μεγάλα κομμάτια τσιμέντου ξεκόλλησαν από την προεξοχή και έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.
Η Αστυνομία έφτασε στο σημείο και απέκλεισε το συγκεκριμένο κομμάτι του πεζοδρομίου, τοποθετώντας κορδέλες.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά έως τώρα, δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμούς πεζών ή οδηγών.
Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.