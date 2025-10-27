Θεσσαλονίκη: Άνδρας μαινόμενος τα έκανε γυαλιά-καρφιά στα Λαδάδικα - Εκτόξευε καρέκλες και τραπέζια

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί της Δευτέρας (27/10), καθώς ένας άνδρας σε κατάσταση αμόκ, προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές σε κατάστημα στα Λαδάδικα.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 6.30, όταν ένας 43χρονος άνδρας, εμφανώς μεθυσμένος, ξεκίνησε λεκτική αντιπαράθεση με πελάτες σε ένα ψιλικατζίδικο-καφέ στην οδό Πολυτεχνείου στα Λαδάδικα.

Σύντομα ο άνδρας πέρασε σε πράξεις, προκαλώντας σοβαρές φθορές στον χώρο. Καρέκλες και τραπέζια εκτοξεύτηκαν, ενώ η τζαμαρία του καταστήματος θρυμματίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας τρόμο στους θαμώνες και τους περαστικούς. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σοκαρισμένοι, περιγράφοντας τη σκηνή ως αδιανόητη.

«Ένας κύριος άρχισε να μας φωνάζει, να μας απειλεί. Το μαγαζί έκλεισε, μας είπε, εγώ αποφασίζω. Άρχισε να πετάει καρέκλες και τραπέζια, όπως βλέπετε τα έχει σπάσει όλα», τόνισε αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο Action24. «Εμένα μου είπε, φύγε τώρα για να μη σου κάνω κακό», πρόσθεσε.

Ο άνδρας φέρεται να είναι γνωστός στην περιοχή και να έχει προκαλέσει προβλήματα και στο παρελθόν. Ευτυχώς, κανείς από τους παρευρισκόμενους στο επεισόδιο δεν τραυματίστηκε.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή του 43χρονου στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Το κατάστημα υπέστη σοβαρές ζημιές.